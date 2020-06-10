Чернышов: Минрегион усиливает контроль над выполнением работ на объектах "Большого строительства"

Рабочая группа по инспекции и мониторингу будет проверять объекты "Большого строительства" на соответствие государственным строительным нормам, заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

С целью усиления контроля над выполнением программы "Большое строительство" Министерство развития общин и территорий Украины создало рабочую группу по инспекции и мониторингу реализации проектов. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ведомства.

"Положив начало деятельности рабочих групп по мониторингу, Минрегион ввел централизованный подход к координации работ в рамках президентской программы "Большое строительство". Рабочая группа проверяет объекты на соответствие государственным строительным нормам, в частности, в части безопасности эксплуатации, инклюзивности и новейших стандартов в развитии социальной инфраструктуры. В результате этой работы мы не только выявляем узкие места в процессе реализации объектов, но и координируем усилия всех заинтересованных сторон и организаций для успешного завершения проектов в запланированные сроки", – заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Отмечается, что 4-го и 5 июня рабочая группа проверила 10 объектов в Винницкой и Житомирской областях. На некоторых из них выявлены ненадлежащее качество выполнения работ, нарушение сроков реализации, а также несоблюдение требований к строительству и ведению рабочей документации.

2 марта 2020 года стартовала программа "Большое строительство", инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, суть которой заключается в инфраструктурном развитии страны. В рамках программы по всей территории Украины в течение года запланировано строительство или реконструкция 600 объектов. Среди них, в частности, 142 школы, 117 детских садов, 122 объекта спортивной инфраструктуры, 212 приемных отделений и семь других инфраструктурных объектов социального, медицинского и культурного направления.