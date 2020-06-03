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Зеленский заявил, что проект "Большое строительство" могут дополнить возведением общежитий для студентов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские власти намерены построить максимальное количество школ, детских садов и спортивных комплексов по всей стране.

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"Большое строительство" это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины
"Большое строительство" – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины
Фото: president.gov.ua

Проект масштабной перестройки инфраструктуры Украины "Большое строительство" могут дополнить возведением общежитий для студентов. Об этом 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

Ознакомившись с ходом реализации программы "Большое строительство" в регионе, президент подчеркнул, что украинские власти намерены построить максимальное количество школ, детских садов и спортивных комплексов по всей стране.

Также глава государства отметил, что во время встречи ректоры ведущих вузов страны пожаловались ему на отсутствие студенческих общежитий с качественными условиями проживания.

"Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы к "Большому строительству" добавить строительство общежитий в Украине», – сказал Зеленский.

Программа "Большое строительство" – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, школа, инфраструктура, Большое строительство
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