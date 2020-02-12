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Правительство Украины выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

Капитальный ремонт школ должен быть завершен до 31 декабря 2020 года, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы
Гончарук: На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы
Фото: kmu.gov.ua

В 2020 году в Украине построят и отремонтируют как минимум 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В рамках программы большого строительства в этом году нам нужно обеспечить как минимум строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. То есть много объектов, которые мы планируем отремонтировать, ввести в эксплуатацию. Сегодня мы приняли решение о порядке использования денег на эти цели", – сказал Гончарук.

В Telegram премьер-министр рассказал, что на ремонт и строительство школ правительство выделило 3,5 млрд грн.

"Речь идет о ремонте или завершении строительства опорных и больших школ, закупке оборудования и обновлении интерьеров в школьных помещениях в рамках программы "Состоятельная школа для лучших результатов". На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых обучается не менее 350 учеников", – добавил он.

Использование субвенции будет осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов:

  • финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах – 70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета;
  • финансирование в ОТГ и районах – 90% бюджетных средств и 10% местных;
  • финансирование в селах/поселках со статусом горных и населенных пунктах на линии соприкосновения – соответственно, 95% и 5%.

По словам Гончарука, все работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Теги: Украина, бюджет, правительство, стадион, строительство, ремонт, школы, Алексей Гончарук, Кабмин
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