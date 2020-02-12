Правительство Украины выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

В 2020 году в Украине построят и отремонтируют как минимум 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"В рамках программы большого строительства в этом году нам нужно обеспечить как минимум строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, 200 приемных отделений по всей стране. То есть много объектов, которые мы планируем отремонтировать, ввести в эксплуатацию. Сегодня мы приняли решение о порядке использования денег на эти цели", – сказал Гончарук.
В Telegram премьер-министр рассказал, что на ремонт и строительство школ правительство выделило 3,5 млрд грн.
"Речь идет о ремонте или завершении строительства опорных и больших школ, закупке оборудования и обновлении интерьеров в школьных помещениях в рамках программы "Состоятельная школа для лучших результатов". На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых обучается не менее 350 учеников", – добавил он.
Использование субвенции будет осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов:
По словам Гончарука, все работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.