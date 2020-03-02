В Украине стартовало "Большое строительство". Работы ведутся на более чем 300 объектах

В планах проекта "Большое строительство" – возвести более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц.

В Украине 2 марта стартовал национальный проект "Большое строительство" – масштабная перестройка инфраструктуры Украины. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В планах в течение года возведение более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также будет построено 4000 км дорог. Работу уже начали более чем на 300 объектах. Ожидаем, что все планы будут воплощены уже до конца этого года. Стартуем рано, все ресурсы – организационные и финансовые – для этого есть", – отметил премьер.

По его словам, этот проект позволит создать 150 тысяч новых рабочих мест.

Во время брифинга Гончарук также рассказал, что программа "Большое строительство" – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства, который будет реализовываться за бюджетные средства.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.