Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

В Украине стартовало "Большое строительство". Работы ведутся на более чем 300 объектах

В планах проекта "Большое строительство" – возвести более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Гончарука, проект "Большое строительство" позволит создать 150 тысяч новых рабочих мест
По словам Гончарука, проект "Большое строительство" позволит создать 150 тысяч новых рабочих мест
Фото: kmu.gov.ua

В Украине 2 марта стартовал национальный проект "Большое строительство" – масштабная перестройка инфраструктуры Украины. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В планах в течение года возведение более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также будет построено 4000 км дорог. Работу уже начали более чем на 300 объектах. Ожидаем, что все планы будут воплощены уже до конца этого года. Стартуем рано, все ресурсы – организационные и финансовые – для этого есть", – отметил премьер.

По его словам, этот проект позволит создать 150 тысяч новых рабочих мест.

Во время брифинга Гончарук также рассказал, что программа "Большое строительство" – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства, который будет реализовываться за бюджетные средства.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Теги: Кабинет Министров, строительство, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS