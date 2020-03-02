В Украине стартовала кампания по детенизации занятости в строительстве – Милованов

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подчеркнул, что сфера строительства – одна из самых травмоопасных.

Милованов сообщил, что нарушителей будут штрафовать, но не сразу Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

В Украине проводят разъяснительную работу для детенизации занятости в строительной сфере. Об этом 2 марта сообщил в Facebook министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Легальная работа и белая зарплата. Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз – на строительстве. Строительство – одна из самых рискованных сфер по травмированию: в 2019 году почти 15% от общего количества травм на производстве со смертельным исходом произошли именно в строительной отрасли. И динамика имеет тенденцию к росту", – написал он.

По словам министра, до 20 марта инспекторы будут информировать, а затем – наказывать.

"На втором этапе, инспекционном, – как говорится, "кто не спрятался, я не виноват": будут накладывать штрафы, если обнаружат незадекларированный труд", – подчеркнул Милованов.

Он отметил, что подобная кампания прошла в 2020 году в сфере торговли товарами и услугами.

"По ее результатам мы имели очень хорошие показатели: тогда на работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тыс. человек. Продолжим работу в течение 2020 года в отраслях сельского хозяйства, транспорта и курьерской деятельности", – пообещал министр.

В январе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило о снижении количества зарегистрированных безработных.