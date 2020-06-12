Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украине откроют две новые дороги, ведущие к курортам Азовского и Черного морей

"Укравтодор" планирует завершить ремонт двух трасс в рамках программ "Большое строительство" и "Путешествуй по Украине", об этом сообщил Офис президента Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На июль запланировано начало ремонта дороги в Очаков в Николаевской области
На июль запланировано начало ремонта дороги в Очаков в Николаевской области
Фото: president.gov.ua

Трасса национального значения Н-30, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск, будет открыта в июле, об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 12 июля.

Обновленную дорогу протяженностью 120 км откроют в июле. Сейчас на двух третьих участка уже проложен верхний слой полотна. Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Она будет присоединена к сети дорог, отметил Кубраков.

По его информации, на июль запланировано начало ремонта дороги в Очаков Николаевской области.

"Очаков – наш порт, наш курорт. Это база Военно-морских сил. Вся дорога полностью будет отремонтирована в этом году", – подчеркнул он.

Продолжается ремонт дорог в Скадовск Херсонской области и Затоку Одесской области.

Программа "Большое строительство" – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта.

Теги: Укравтодор, строительство, Офис президента Украины, Александр Кубраков, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS