В Украине откроют две новые дороги, ведущие к курортам Азовского и Черного морей

"Укравтодор" планирует завершить ремонт двух трасс в рамках программ "Большое строительство" и "Путешествуй по Украине", об этом сообщил Офис президента Украины.

На июль запланировано начало ремонта дороги в Очаков в Николаевской области Фото: president.gov.ua

Трасса национального значения Н-30, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск, будет открыта в июле, об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 12 июля.

Обновленную дорогу протяженностью 120 км откроют в июле. Сейчас на двух третьих участка уже проложен верхний слой полотна. Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Она будет присоединена к сети дорог, отметил Кубраков.

По его информации, на июль запланировано начало ремонта дороги в Очаков Николаевской области.

"Очаков – наш порт, наш курорт. Это база Военно-морских сил. Вся дорога полностью будет отремонтирована в этом году", – подчеркнул он.

Продолжается ремонт дорог в Скадовск Херсонской области и Затоку Одесской области.

Программа "Большое строительство" – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта.