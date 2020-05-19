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"Мы строим не стены, а мосты" – Кубраков о том, как "Укравтодор" "сшивает" Украину

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что граждане Украины, которые вынуждены жить под оккупацией, при въезде на подконтрольную Киеву территорию должны видеть, что здесь – свободный мир.

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Александр Кубраков: Здесь Украина, Европа. Тут и дороги хорошие, и разметка современная. И дышится как-то легче
Александр Кубраков: Здесь – Украина, Европа. Тут и дороги хорошие, и разметка современная. И дышится как-то легче
Фото: rbc.ua

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков назвал приоритетные объекты дорожного строительства на 2020 год, которые после завершения "сошьют" всю Украину сетью качественной дорожной инфраструктуры. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Ключевые объекты: Запорожский мост. 16-летняя история коррупции и шанс на хороший финал. К курортному сезону закончат 119 км дороги Васильевка – Бердянск (Н-30). Уже начались работы на М-18, которая идет от Харькова на самый юг Украины. Это – одна из нитей, что сшивает всю страну. Мощнейшая артерия – дорога Н-31, она связывает Киев и Днепр. Дорога из Киева в Днепр сократится почти на два часа благодаря этой дороге. Также в этом году будет завершен маршрут Киев – Харьков. Трасса М-03", – перечислил Кубраков некоторые из наиболее приоритетных проектов на текущий год.

Особого внимания, по мнению Кубракова, заслуживает дорога от КПП Станица Луганская до Северодонецка, которая наглядно продемонстрирует жителям оккупированных территорий масштаб и качество изменений, происходящих в Украине.

На вопрос журналиста: "Строите не стены, а мосты?" он ответил: "Так точно. Сразу вспомнилась, конечно же, история про стену на востоке страны. У нас тут четкая позиция – мы хотим, чтобы граждане Украины, которые вынуждены жить под оккупацией, при въезде в страну сразу же видели, что здесь – свободный мир. Здесь – Украина, Европа. Тут и дороги хорошие, и разметка современная. И дышится как-то легче".

По словам главы "Укравтодора", дорога от КПП Станица Луганская до Северодонецка протяженностью 125 км будет готова уже в июле.

О необходимости ремонта дороги Станица Луганская – Северодонецк в прошлом году заявил президент Владимир Зеленский, инициировавший программу "Большое строительство", в которую вошла в том числе и эта дорога. Всего же в рамках программы будет построено и отремонтировано 6500 км дорог национального и местного значения.

Теги: Укравтодор, строительство, Станица Луганская, дороги, инфраструктура, Александр Кубраков
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