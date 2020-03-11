Глава "Укравтодора": Эпоха "дикого капитализма" подошла к концу, мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы

Во всем мире малый бизнес не допускают к крупным инфраструктурным объектам, но создают такие условия, в которых компании могут расти, и Украина при разработке новых правил для тендеров "Укравтодора" ориентировалась на западный опыт, рассказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Александр Кубраков: Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти требования для трасс международного значения Фото: my.ua

"Укравтодор" вводит новые правила игры в дорожной отрасли, но это не всем в отрасли нравится, написал 10 марта в колонке на сайте НВ руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Он сообщил, что на прошлой неделе презентовали проект новой методологии закупок, которая призвана предупреждать риски в работе с подрядчиками и мешать "тендерным троллям" блокировать сделки.

"Возглавив "Укравтодор" в конце ноября прошлого года, я получил ключевую задачу – обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. Для этого нужно 85 млрд грн финансирования и чтобы все участники процесса отработали на 100% – бизнес, структурные подразделения, другие государственные учреждения. Срыв строительного сезона из-за работы так называемых тендерных троллей был определен как одна из реальных угроз. Вместе с тем, было очевидно, что закупки – классическое гнездо коррупции. Мы искали инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков", – объяснил глава ведомства.

Кубраков заявил, что таким инструментом стала типичная тендерная документация и вслед за ней в "Укравтодоре" внедрят типовые договоры.

"Типичная тендерная документация основывается на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса – это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции и дополнительной защиты от тендерных троллей, а для "Укравтодора" – возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций. Потому что государственные закупки в основе своей – это соревнование ценой, а это порождает манипуляции с качеством. Чтобы на старте отсечь тех, кто готов давать цену ниже себестоимости ради аванса и точно не готов нести ответственность за качество выполненных работ, мы должны выбрать подрядчиков, уже имеющих достаточную квалификацию. Методика – это линейка, с помощью которой в рамках торгов мы оцениваем потенциальных подрядчиков", – написал он.

Требованиям новой методики будут соответствовать не все желающие победить в тендере, подчеркнул Кубраков.

"Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти квалификационные требования "Укравтодора" для выполнения работ на трассах международного значения. И опыт можно получить, приобщаясь к тендерам на дороги местного значения, работая в субподряде или альянсе с другими, более опытными компаниями. Подрядные компании четко понимают, что от них ожидается", – заявил глава "Укравтодора".

Он отметил, что во всем мире малый бизнес не допускают к крупным инфраструктурным объектам, но создают такие условия, в которых такие компании могут расти.

"Таким образом, не происходит дискриминации малого бизнеса (хотя его и не допускают фактически к большому строительству). Эту модель частично мы внедряем и в Украине. Это хорошо видно на примере Чехии, где ранжирование подрядчиков происходит в соответствии с классом дорог, – заявил Кубраков. – Эпоха "дикого капитализма" подошла к концу, мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы и правила, понятные всем игрокам. То, что мы видим уже сейчас, – количество обжалований и требований/жалоб уже изменилось к лучшему по сравнению с прошлым годом".

На совещании по вопросам дорожного строительства 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Антимонопольному комитету с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров, писало агентство УНН.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.