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В "Укравтодоре" ответили на все претензии оппонентов новой тендерной методики – СМИ

Заявления оппонентов новой методики проведения тендеров по ремонту и строительству дорог о том, что это "приговор", – явная манипуляция, пишет Delo.ua.

Издание проанализировало основные претензии, которые были высказаны противниками реформы
Издание проанализировало основные претензии, которые были высказаны противниками реформы
Фото: espreso.tv

Новая типовая документация для проведения тендеров на закупки работ по ремонту, обслуживанию и строительству автодорог в Украине соответствует международным тенденциям и привлечет к участию в торгах иностранные компании. Об этом в "Укравтодоре" рассказали в ответ на заявления оппонентов новой методики об их опасениях, сообщает Delo.ua

Издание проанализировало основные претензии, которые были высказаны противниками реформы, обвиняющими "Укравтодор" в попытке "картелизации" рынка, и ответы госагентства, и пришло к выводу, что основные претензии касаются вопросов, давно урегулированных международной практикой. 

В частности, опубликованный на сайте "Укравтодора" проект предполагает, что в зависимости от категории сложности дороги к строительству или другим видам работ на таком объекте будут допускаться только те компании, которые уже имели соответствующий опыт. При этом речь идет не только о выигранных тендерах, а и об оплаченных, и соответственно, выполненных. Оппоненты методик считают это излишним сужением возможности для участников рынка. По словам представителей автодора, требования к квалификации, опыту, наличию собственных лабораторий, людей, техники, асфальтных заводов – этопрактика, которая работает в США, Германии, Чехии, Италии, где жесткие требования к строителям крупных важных объектов ни у кого не вызывают вопросов. 

"Более того, важным фактором является появление среднесрочного планирования в дорожной отрасли. Оно позволяет не дробить участки лотами по один-два километра, а выставлять на торги сразу крупные объекты по 30–50 км, а для этого необходимы существенно более серьезные ресурсы. К тому же, если требования будут прописаны в стандартной документации – это минимизирует риски тендерного троллинга", – отмечается в материале. 

Одно из главных опасений оппонентов методики – существующие "небольшие" компании будут вынуждены уйти с рынка, т. к. они не будут подходить под требования опыта, наличия техники и т. д. А большие компании создадут "картель" и будут распределять рынок между собой. 

В автодоре отмечают, что, по данным системы ProZorro, количество участников и уникальных победителей на тендерах растет, что говорит об отсутствии предпосылок для "картелизации". По предварительным подсчетам "Укравтодора", на каждую из категорий дорог могут быть квалифицированы 15–20 компаний, при том что международный опыт показывает как нормальную практику работу на "национальном" уровне всего трех-пяти фирм.  

"Рынок, наоборот, открывается, в том числе и для иностранных компаний, поскольку правила игры будут близкими к установленным МФО (международными финансовыми организациями. – "ГОРДОН") и понятными для международных игроков. Это только повысит конкуренцию, а значит – сделает дороги более выгодными для налогоплательщиков, удобными и качественными для пользователей", – отмечается в материале. 

Что касается малых компаний, то на самом деле в этом году на строительство и ремонт дорог местного значения тоже выделены рекордные суммы – 22 млрд грн, пишут авторы.

"И требования к их строительству и обслуживанию, согласно проекту рекомендаций, существенно ниже. Более того, благодаря опыту, постепенно накапливаемому на таких дорогах, категорию можно повышать. Заявления оппонентов методики о том, что сегодняшний опыт и квалификация – это "приговор", который консервирует статус компании навсегда – явная манипуляция", – подчеркивает издание. 

На совещании по вопросам дорожного строительства 11 февраля Зеленский обратился к Антимонопольному комитету с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров, писало агентство УНН.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе 2019 года, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

Теги: Украина, реформы, Укравтодор, строительство, тендер, ProZorro
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