"Укравтодор" начал ремонты дорог в 14 областях раньше запланированных сроков

Рекордно ранний старт дорожных работ в 2020 году обусловлен благоприятными погодными условиями и значительным объемом предварительной работы, отметили в "Укравтодоре".

"Укравтодор" раньше запланированных сроков начал ремонтные работы на дорогах Украины. Об этом пресс-служба агентства сообщила 20 февраля.

Работы стартовали на 34 объектах в 14 областях.

"Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектно документации и проведенных торгов", – говорится в сообщении.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков отметил, что начаты работы по реконструкции, строительству, капитальному и среднему ремонту дорог.

"Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов "Укравтодора" на 2020 год", – добавил он.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Cоветник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.