"Сумасшедший объем денег". Глава "Укравтодора" рассказал, сколько средств выделят на дороги в этом году

По словам советника главы "Укравтодора" Юрия Голика, в 2020 году на украинские дороги выделено 113 млрд грн.

На дороги в этом году потратят 113 млрд грн Фото: pixabay.com

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине будет выделено 113 млрд грн. Об этом сказал в интервью LIGA.net советник главы "Укравтодора" Юрий Голик.

"Дорожный фонд – 69 млрд грн. Из него вычитаем оплату старых кредитов "Укравтодора" перед МФО – 7 млрд. Остается 62 млрд. Из них 5% – на безопасность дорожного движения (3 млрд грн), 60% идет на "Укравтодор" (37 млрд грн) и 35% – на обладминистрации (22 млрд грн). Из 37 млрд грн "Укравтодора" вычитается содержание дорог – 6,5 млрд грн. Остается 31,5 млрд. Вот этот объем в 31,5 млрд грн заверен постановлением Кабмина. Также 22 млрд грн уже пошли в ОГА. То есть 53,5 млрд уже точно есть", – отметил Голик.

Он добавил, что в бюджете предусмотрено 29 млрд госгарантий, из которых 10 млрд грн для "Укроборонпрома", а 19 млрд грн не расписаны.

"Мы быстро подсуетились и забрали их на "Укравтодор": 10 млрд мы возьмем у украинских банков, на 9 млрд будут бонды "Укравтодора", – сказал Голик.

Кроме того, советник главы "Укравтодора" рассчитывает на 35 млрд грн от денег, полученных в результате победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Есть еще деньги МФО (микрофинансовые организации. – "ГОРДОН"). В этом году по заключенным контрактам, по которым выполняются работы, предусмотрено около $700 млн. Но эти деньги будут выбраны не за один год. Представим, что треть из них будет выбрана в 2020-м. Это еще 6 млрд грн. Итого получаем 113 млрд грн против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная", – добавил Голик.

Такой объем средств Голик назвал сумасшедшим и добавил, что из-за большого бюджета "Укравтодор" может столкнуться с нехваткой рабочих мест.

"К нам будут приезжать работать и с оккупированных территорий, будут возвращаться из Польши, будут трудоустраиваться шахтеры с закрывающихся шахт", – рассказал он.

В январе в "Укравтодоре" заявили, что в 2020 году планируется построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).