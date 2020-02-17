Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Сумасшедший объем денег". Глава "Укравтодора" рассказал, сколько средств выделят на дороги в этом году

По словам советника главы "Укравтодора" Юрия Голика, в 2020 году на украинские дороги выделено 113 млрд грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На дороги в этом году потратят 113 млрд грн
На дороги в этом году потратят 113 млрд грн
Фото: pixabay.com

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине будет выделено 113 млрд грн. Об этом сказал в интервью LIGA.net советник главы "Укравтодора" Юрий Голик.

"Дорожный фонд – 69 млрд грн. Из него вычитаем оплату старых кредитов "Укравтодора" перед МФО – 7 млрд. Остается 62 млрд. Из них 5% – на безопасность дорожного движения (3 млрд грн), 60% идет на "Укравтодор" (37 млрд грн) и 35% – на обладминистрации (22 млрд грн). Из 37 млрд грн "Укравтодора" вычитается содержание дорог – 6,5 млрд грн. Остается 31,5 млрд. Вот этот объем в 31,5 млрд грн заверен постановлением Кабмина. Также 22 млрд грн уже пошли в ОГА. То есть 53,5 млрд уже точно есть", – отметил Голик.

Он добавил, что в бюджете предусмотрено 29 млрд госгарантий, из которых 10 млрд грн для "Укроборонпрома", а 19 млрд грн не расписаны.

"Мы быстро подсуетились и забрали их на "Укравтодор": 10 млрд мы возьмем у украинских банков, на 9 млрд будут бонды "Укравтодора", – сказал Голик.

Кроме того, советник главы "Укравтодора" рассчитывает на 35 млрд грн от денег, полученных в результате победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Есть еще деньги МФО (микрофинансовые организации. – "ГОРДОН"). В этом году по заключенным контрактам, по которым выполняются работы, предусмотрено около $700 млн. Но эти деньги будут выбраны не за один год. Представим, что треть из них будет выбрана в 2020-м. Это еще 6 млрд грн. Итого получаем 113 млрд грн против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная", – добавил Голик.

Такой объем средств Голик назвал сумасшедшим и добавил, что из-за большого бюджета "Укравтодор" может столкнуться с нехваткой рабочих мест.

"К нам будут приезжать работать и с оккупированных территорий, будут возвращаться из Польши, будут трудоустраиваться шахтеры с закрывающихся шахт", – рассказал он.

В январе в "Укравтодоре" заявили, что в 2020 году планируется построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Теги: Укравтодор, ремонт, дороги, Юрий Голик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS