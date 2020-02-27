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Ассоциация дорожников: В 2020 году рынок должны очистить от "тендерных троллей"

Несмотря на миллиардные дорожные тендеры, понятной методики их проведения до сих пор нет, рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

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Чтобы исправить ситуацию, нужно на законодательном уровне закрепить четкое определение ряда понятий, считает Тарас Сиротинский
Чтобы исправить ситуацию, нужно на законодательном уровне закрепить четкое определение ряда понятий, считает Тарас Сиротинский
Фото: nadu.com.ua

В 2020 году дорожная отрасль должна избавиться от "тендерных троллей" и перейти к прозрачным условиям проведения закупок работ по строительству и ремонту автомагистралей. Такое мнение в интервью ZN.UA высказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

"Задача, которую мы видим на 2020 год – очистка дорожного рынка от недобросовестных участников и откровенных "тендерных троллей", которые блокируют и срывают программы дорожного строительства, фактически останавливая экономику страны", – сказал он.

По мнению Сиротинского, "тендерные тролли" продолжают существовать из-за пробелов в законодательстве.

"В профильном законе о публичных закупках отсутствуют понятия "дискриминационных требований" или "аналогичных работ" (заказчик обычно хочет видеть опыт потенциального победителя, чтобы убедиться, что он справится с уровнем сложности работы). Дополнительная проблема – совершенно разные подходы к решению таких жалоб коллегией органа обжалования – Антимонопольным комитетом, который может при одних и тех же обстоятельствах, но для разных участников, выносить противоположные решения. Сбивающая с толку все стороны процесса", – отметил он.

Чтобы исправить ситуацию, нужно на законодательном уровне закрепить четкое определение понятий "дискриминации" и "аналогичности" и других, которые используются "троллями" для срыва тендеров, считает президент НАДУ. Кроме того, по его мнению, следует установить сдерживающий фактор – ответственность участников за нарушение требований законодательства и срыв тендерных процессов.

"Удивительно, но несмотря на освоение ежегодно миллиардов гривен на дорожное строительство, мы до сих пор не имеем четкой методики проведения закупок в дорожной отрасли, которая стандартизировала бы и наборы документов, и требования к заказчикам и участникам", – сказал он.

По словам Сиротинского, разработанная "Укравтодором" новая методика подготовки и проведения тендеров позволит создать единый подход относительно способов подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям всей дорожной отрасли.

"Его сейчас нет, каждый заказчик выписывает требования как умеет. А это – благодатная почва для выращивания "троллей" и коррупции. Мы же понимаем, что невозможно развернуть масштабное дорожное строительство, когда на рынке таких "троллей" десятки. Мы, надеюсь, больше не увидим в тендерной документации условий, выписанных под конкретных участников. Зато появятся вполне прозрачные обязательные требования, такие как наличие измерительной лаборатории, способной выполнять контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций; наличие сертификата на систему качества ISO (ДСТУ) 9001; наличие транспортной схемы и прочее", – добавил он.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик заявил, что в 2020 году на украинские дороги выделено 113 млрд грн.

В январе в "Укравтодоре" заявили, что в 2020 году планируется построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе 2019 года, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Теги: коррупция, Укравтодор, строительство, ремонт, законодательство, дороги, инфраструктура
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