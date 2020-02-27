Ассоциация дорожников: В 2020 году рынок должны очистить от "тендерных троллей"

Несмотря на миллиардные дорожные тендеры, понятной методики их проведения до сих пор нет, рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

В 2020 году дорожная отрасль должна избавиться от "тендерных троллей" и перейти к прозрачным условиям проведения закупок работ по строительству и ремонту автомагистралей. Такое мнение в интервью ZN.UA высказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

"Задача, которую мы видим на 2020 год – очистка дорожного рынка от недобросовестных участников и откровенных "тендерных троллей", которые блокируют и срывают программы дорожного строительства, фактически останавливая экономику страны", – сказал он.

По мнению Сиротинского, "тендерные тролли" продолжают существовать из-за пробелов в законодательстве.

"В профильном законе о публичных закупках отсутствуют понятия "дискриминационных требований" или "аналогичных работ" (заказчик обычно хочет видеть опыт потенциального победителя, чтобы убедиться, что он справится с уровнем сложности работы). Дополнительная проблема – совершенно разные подходы к решению таких жалоб коллегией органа обжалования – Антимонопольным комитетом, который может при одних и тех же обстоятельствах, но для разных участников, выносить противоположные решения. Сбивающая с толку все стороны процесса", – отметил он.

Чтобы исправить ситуацию, нужно на законодательном уровне закрепить четкое определение понятий "дискриминации" и "аналогичности" и других, которые используются "троллями" для срыва тендеров, считает президент НАДУ. Кроме того, по его мнению, следует установить сдерживающий фактор – ответственность участников за нарушение требований законодательства и срыв тендерных процессов.

"Удивительно, но несмотря на освоение ежегодно миллиардов гривен на дорожное строительство, мы до сих пор не имеем четкой методики проведения закупок в дорожной отрасли, которая стандартизировала бы и наборы документов, и требования к заказчикам и участникам", – сказал он.

По словам Сиротинского, разработанная "Укравтодором" новая методика подготовки и проведения тендеров позволит создать единый подход относительно способов подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям всей дорожной отрасли.

"Его сейчас нет, каждый заказчик выписывает требования как умеет. А это – благодатная почва для выращивания "троллей" и коррупции. Мы же понимаем, что невозможно развернуть масштабное дорожное строительство, когда на рынке таких "троллей" десятки. Мы, надеюсь, больше не увидим в тендерной документации условий, выписанных под конкретных участников. Зато появятся вполне прозрачные обязательные требования, такие как наличие измерительной лаборатории, способной выполнять контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций; наличие сертификата на систему качества ISO (ДСТУ) 9001; наличие транспортной схемы и прочее", – добавил он.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик заявил, что в 2020 году на украинские дороги выделено 113 млрд грн.

В январе в "Укравтодоре" заявили, что в 2020 году планируется построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе 2019 года, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).