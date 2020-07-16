В Украине предприятия платят за электроэнергию меньше, чем в Европе – эксперт

Цена электроэнергии в Украине для предприятий со всеми налогами – около 3 грн за кВт-ч, что по среднему курсу июня составляет около 10 евроцентов, в то время как в европейских странах промышленность платит как минимум в пять раз больше, пишет аналитик Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Донченко.

В Германии, Великобритании и других странах Европы электроэнергия для промышленности обходится дороже, чем в Украине, о чем свидетельствуют данные рыночных регуляторов этих стран. Об этом говорится в материале на сайте "Энергореформа", подготовленном аналитиком Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александром Донченко.



"К биржевым ценам в Европе лоббисты промышленных групп в Украине забывают добавить ставки на сервис в странах Европы и невозвратные налоги, которые отсутствуют у нас”, – пишет Донченко.

Он отмечает, что исходя из данных отчетности немецкого регулятора, средняя цена электроэнергии для промышленности с месячным потреблением 24 ГВт-ч по состоянию на 1 апреля прошлого года составляла 16 евроцентов, а с уровнем потребления до 50 МВт-ч – 22 евроцента.



“В Германии и Великобритании брутто цена за кВт-ч достигает 15,8 центов (без НДС) во второй половине 2019 гола для всех потребителей, тяжелой промышленности, крупного, среднего и малого бизнеса. Крупные индустриальные гиганты платят еще больше, как можно увидеть на примерах, приведенных выше. Цена же в Украине для предприятий со всеми налогами составляет около 3 грн за кВт-ч, что по среднему курсу июня составляет около 10 евроцентов”, – подчеркивается в материале.



В остальной Европе средние цены электроэнергии для промышленности также выше украинских.



“По данным Евростата, средняя цена электроэнергии для всех предприятий, государственных органов и неприбыльных организаций находится на уровне 12 центов в ЕС без НДС. И снова – цена для крупных промышленных гигантов выше среднего уровня. Таким образом, украинские предприятия платят за электроэнергию меньше, чем в развитых странах Европы”, – отмечает Донченко.