"Роттердам плюс" позволит шахтерам получать справедливую цену за уголь, даст возможность инвестировать и увеличивать добычу – Корольчук

10 июля государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс". Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает это позитивным сигналом для отрасли, но отмечает, что суть проблемы все еще не решена.

Юрий Корольчук: У шахтеров нет уверенности, что через месяц или два шахты снова не остановятся из-за отказа госкомпании покупать уголь Фото: delo.ua

Для угольной отрасли Украины крайне важно, что в контракте между "Центрэнерго" и угледобывающей компанией "Добропольеуголь" была зафиксирована реальная рыночная цена на украинский уголь, определенная по понятной формуле с привязкой к импортному паритету, пишет в своем блоге "И при чем здесь "Роттердам плюс" на сайте "Корреспондент" эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Определение цены по индексу API2, который включает доставку в Украину, более известному широкой публике под названием "Роттердам плюс", стало позитивным сигналом для всей угольной отрасли. Эта формула позволит шахтерам получать справедливую цену за уголь, даст возможность инвестировать и увеличивать добычу. Именно благодаря этому контракту шахтеры "Добропольеуголь" в понедельник, 13 июля, наконец-то смогли вернуться к работе", – написал он.

Эксперт добавил, что власть в определенной степени услышала требования шахтеров и в отдельных вопросах пошла им навстречу, но суть проблемы осталась нерешенной.

"Прежде всего, это касается гарантированного сбыта украинского угля. У шахтеров нет уверенности, что через месяц или два шахты снова не остановятся из-за отказа госкомпании покупать уголь. "Центрэнерго", теплоэлектростанции которой являются основным потребителем угля из государственных шахт, до сих пор управляется в интересах не государства Украина, а одной широко известной олигархической группы", – заявил Корольчук.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.