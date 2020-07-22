"Роттердам плюс" позволит шахтерам получать справедливую цену за уголь, даст возможность инвестировать и увеличивать добычу – Корольчук

Для угольной отрасли Украины крайне важно, что в контракте между "Центрэнерго" и угледобывающей компанией "Добропольеуголь" была зафиксирована реальная рыночная цена на украинский уголь, определенная по понятной формуле с привязкой к импортному паритету, пишет в своем блоге "И при чем здесь "Роттердам плюс" на сайте "Корреспондент" эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Определение цены по индексу API2, который включает доставку в Украину, более известному широкой публике под названием "Роттердам плюс", стало позитивным сигналом для всей угольной отрасли. Эта формула позволит шахтерам получать справедливую цену за уголь, даст возможность инвестировать и увеличивать добычу. Именно благодаря этому контракту шахтеры "Добропольеуголь" в понедельник, 13 июля, наконец-то смогли вернуться к работе", – написал он.
Эксперт добавил, что власть в определенной степени услышала требования шахтеров и в отдельных вопросах пошла им навстречу, но суть проблемы осталась нерешенной.
"Прежде всего, это касается гарантированного сбыта украинского угля. У шахтеров нет уверенности, что через месяц или два шахты снова не остановятся из-за отказа госкомпании покупать уголь. "Центрэнерго", теплоэлектростанции которой являются основным потребителем угля из государственных шахт, до сих пор управляется в интересах не государства Украина, а одной широко известной олигархической группы", – заявил Корольчук.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".
Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.