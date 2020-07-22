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Нардеп Скороход заблокировала передачу на подпись президенту законопроекта о сокращении "зеленых" тарифов

Член депутатской группы "За майбутнє", нардеп Анна Скороход зарегистрировала проект постановления об отмене голосования за законопроект о "зеленых" тарифах.

В декабре прошлого года Скороход исключили из фракции "Слуга народа"
В декабре прошлого года Скороход исключили из фракции "Слуга народа"
Фото: Anya Skorohod / Facebook

Народный депутат, член депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход, которую в декабре прошлого года исключили из фракции "Слуга народа", зарегистрировала проект постановления №3658-П об отмене голосования за законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов.

Таким образом она заблокировала передачу закона на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно регламенту, законопроект не может быть передан на подпись президенту до рассмотрения в парламенте постановления.

Депутатскую группу "За майбутнє" в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

21 июля Рада приняла во втором чтении законопроект №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников.

17 июля и в день голосования инвесторы в "зеленую" энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве Европейского энергосообщества. 

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. Голосование по второму чтению перенесли с 17-го на 21 июля. Ко второму чтению к законопроекту нардепы внесли более тысячи поправок, которые планируется рассмотреть на заседании комитета по ТЭК 20 июля.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

Теги: Верховная Рада, энергетика, тарифы, законопроект, зеленая энергетика, зеленый тариф, Анна Скороход
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