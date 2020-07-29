Минобороны купило дизельное топливо по цене "Роттердам плюс" с наценкой – СМИ

Агентство "РБК-Украина" пишет, что Министерство обороны Украины 28 июля определило победителей тендера на закупку 14,9 тыс. тонн дизельного топлива летних марок.

Министерство обороны фактически приобрело топливо с наценкой к котировкам в регионе Амстердам – Роттердам – Антверпен на уровне $70/т, пишет "РБК-Украина" Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Украины 28 июля определило победителей тендера на закупку 14,9 тыс. тонн дизельного топлива летних марок, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные системы ProZorro.

"Компания "Фрагрант", входящая в орбиту Wexler Group, одержала победу в двух лотах на поставку 1200 т и 5300 т, предложив цены 21 150 грн/т и 21 310 грн/т соответственно. Еще в двух лотах общим объемом 8400 т выиграла "Альянс Энерго Трейд" с ресурсом по 21 235 грн/т (4000 т) и 21 238 грн/т (4400 т). В день аукциона оптовая цена ДТ на основных базисах крупнооптовой торговли составляла 20 830 грн/т, что на 1,5% ниже минимальной цены на аукционе", – сказано в сообщении агентства.

По данным журналистов, министерство закупает топливо с отсрочкой платежа на 30 дней и доставкой груза до пункта назначения – по фиксированной цене и, в отличие от "Укрзалізниці", оно не использует формульное ценообразование. Цена на дизельное топливо, которое в июле закупила "Укрзалізниця", составила сумму цены в Роттердаме плюс наценка $22–25 на тонне, подсчитал "Главком".

"Минимальная цена на тендере Минобороны – 21 150 грн/т – после вычета НДС, акциза и по курсу на дату аукциона равна $440/т. Средняя по июлю котировка ДТ в портах Северо-Западной Европы (Амстердам – Роттердам – Антверпен), которая является одним из основных индикаторов ценообразования, составляет $370/т. Соответственно, Министерство обороны фактически приобрело топливо с наценкой к котировкам в регионе Амстердам – Роттердам – Антверпен на уровне $70/т", – делает вывод "РБК-Украина".

Цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета: котировки в Европе плюс премия производителя и логистические расходы на доставку в Украину.

Таким же образом формируются цены на газ. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.