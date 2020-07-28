Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину – СМИ

"Укртатнафта", входящая в орбиту интересов бизнесмена Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлины на импорт нефтепродуктов, и на этот раз она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%, пишет "РБК-Украина".

Введение спецпошлины на импорт дизтоплива, которого добивается близкая к бизнесмену Игорю Коломойскому "Укртатнафта", приведет к росту цен на заправках. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина" "Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо".

Агентство напомнило, что "Укртатнафта" на этот раз просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

По оценкам журналистов, наибольшие потери от введения спецпошлины и роста цен на дизтопливо понесут аграрный и горно-металлургический секторы, а также железная дорога, которые в общей сложности потребляют свыше 40% дизельного топлива в стране без учета розничных продаж через АЗС.

Кроме того, от введения спецпошлины пострадают розничные потребители, поскольку цены на дизельное топливо на заправках вырастут на 1,3 грн за литр, утверждают авторы статьи.

"Еще один сегмент, который ощутит рост цен – розничные продажи ДТ на автозаправочных станциях. По данным Госстата, в 2019 году объем реализации "дизеля" в рознице составил 1,04 млн тонн. Розничные цены на ДТ после введения пошлины могут повыситься на 1,3 грн за литр", – сообщает "РБК-Украина".

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.