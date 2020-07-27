Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будут стоить аграриям 1,6 млрд грн – СМИ

Компания "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов бизнесмена Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлин на импорт нефтепродуктов, пишет "РБК-Украина".

По информации издания, наибольшие потери понесут аграрии, потребляющие около 1,5 млн тонн дизельного топлива в год Фото: depositphotos.com

Предложение "Укртатнафты" ввести спецпошлины на импортное дизельное топливо приведет к дополнительным расходам аграриев в размере 1,6 млрд грн. Об этом идет речь в статье "РБК-Украина" "Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо".

В материале отмечается, что компания "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов бизнесмена Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлин на импорт нефтепродуктов. В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

По словам автора Александра Хищенко, повышение пошлин приведет к неизбежному росту цен на топливо для потребителей, что окажет дополнительное давление на украинскую экономику.

"При годовом объеме рынка ДТ в 7 млн тонн, дополнительные расходы экономики от введения пошлин и повышения цен могут составить $280 млн или 7,7 млрд грн", – сообщается в материале.

По информации издания, наибольшие потери понесут аграрии, потребляющие около 1,5 млн тонн дизельного топлива в год. Повышение пошлин на топливо приведет к тому, что их дополнительные расходы вырастут до 1,6 млрд грн.

"В случае введения пошлины и последующего роста цен расходы аграрного сектора на покупку дизтоплива в годовом исчислении составят $60 млн или 1,656 млрд грн. И как результат – для аграрных предприятий увеличение расходов на топливо перед уборочной кампанией приведет к снижению их конкурентоспособности", – отмечается в статье.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.