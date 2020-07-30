"Нафтогаз" продал дизтопливо с премией $41 на тонне к цене в Роттердаме – СМИ

По информации агентства, на торгах продали 26 400 тонн дизельного топлива со сроком отгрузки с октября 2020-го по сентябрь 2021 года, премия по сравнению с контрактами 2019–2020 годов выросла на 34%, пишет "РБК-Украина".

Цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета Фото: depositphotos.com

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз України", "Укргазвидобування", продала годовой объем дизельного топлива производства Шебелинского газоперерабатывающего завода с премией $40,92 на тонне по отношению к котировкам в портах Северо-Западной Европы, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные аукциона на "Украинской энергетической бирже".

По информации агентства, на торгах продали 26 400 тонн дизельного топлива со сроком отгрузки с октября 2020-го по сентябрь 2021 года, премия по сравнению с контрактами 2019–2020 годов выросла на 34%.

"Такому результату способствовала нормальная стабильная работа в прошлом году, увеличение количества конечных клиентов (сетей АЗС) и уменьшение количества оптовых трейдеров", – отметил в комментарии порталу enkorr директор "Укргазвидобування" по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.

"РБК-Украина" отмечает, что Шебелинский ГПЗ производит около 10% дизельного топлива в Украине, остальной объем приходится на Кременчугский НПЗ "Укртатнафти", который в 2020 году реализует топливо по котировкам в регионе Амстердам – Роттердам – Антверпен плюс премия $30/т.

Цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета – котировки в Европе плюс премия производителя и логистические расходы на доставку в Украину.

Таким же образом формируются цены на газ. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Цена на дизельное топливо, которое в июле закупила "Укрзалізниця", составила сумму цены в Роттердаме и наценки $22–25 на тонне, подсчитал "Главком", Минобороны – $70 на тонне с учетом доставки до воинских частей.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.