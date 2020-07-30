Оснований для введения дополнительных пошлин и квот на нефтепродукты нет – Нефтегазовая ассоциация Украины

Искусственные ограничения на импорт противоречат положениям ВТО и Соглашения об ассоциации с ЕС, заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

В Украине нет оснований для введения дополнительных пошлин или квот на импорт нефтепродуктов, это дискриминационный механизм, заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова в эфире телеканала ZIK, комментируя обращение компании "Укртатнафта" к Министерству энергетики с просьбой ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% с 1 августа 2020 года.

"Анализ возможного введения пошлин или квот нефтепродуктов, которые импортируются на территорию Украины, свидетельствуют, что это является абсолютно дискриминационным и искусственным механизмом, который не применяется ни в одной стране Европейского союза. Наоборот, страны ЕС с дефицитными объемами нефтепродуктов по аналогии с Украиной открывают свои рынки, они ищут по лучшим ценам, с лучшими условиями для своих потребителей нефтепродукты и их закупают и импортируют на свои территории", – сказала Привалова.

Она отметила, что подобные искусственные ограничения противоречат положениям ВТО и Соглашения об ассоциации, поскольку эти документы не предусматривают введение для импорта товаров любых ограничений, если для этого отсутствуют объективные основания.

"Наш случай как раз является таким, что у нас объективных оснований для введения пошлин или квот нет", – подчеркнула Привалова.

Президент Нефтегазовой ассоциации отметила, что в Украину импортируют нефтепродукты из разных стран, благодаря чему страна обеспечена ими по лучшим ценам и на рынке есть конкуренция. А введение пошлин может привести к монополизации рынка.

Привалова заявляла, что введение спецпошлины на нефтепродукты приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают прежде всего аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн.

В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка "Укртатнафти" добиться введений пошлин.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.