Европейская экспертиза в деле "Роттердам плюс" подтвердила законность формулы – адвокат

В подтверждение обоснованности формулы "Роттердам плюс" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль привела в том числе экспертизу глобальной ассоциации Eurocoal (Брюссель).

Дригваль: Я впервые привожу подтверждения законности формулы, исчерпывающие экспертизы как украинские, так и международные Фото: obozrevatel.com

За год с момента вручения подозрений Национальным антикоррупционным бюро по делу "Роттердам плюс" следствие не продвинулось и ни одной внешней экспертизы ему получить не удалось, заявила 1 августа в блоге на сайте "Обозреватель" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"В этом блоге я впервые привожу подтверждения законности формулы, исчерпывающие экспертизы как украинские, так и международные. Формула "Роттердам плюс" является законной и обоснованной для рынка угля в Украине в 2016–2019 годах по следующим основаниям: импортный паритет является единственно правильным индикатором для рынка угля в Украине. Использование в формуле затрат на фрахт и перевалку из портов АRА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) является обоснованным несмотря на то, что уголь фактически оттуда не едет", – написала она.

Юрист добавила, что принцип импортной альтернативы не используется только в том случае, если на рынке есть профицит товара и уровень себестоимости "замыкающего" производителя, поставляющего продукцию на внутренний рынок, находится ниже импортной альтернативы.

"Себестоимость большинства шахт Украины находится выше импортного паритета в связи со сложными горно-геологическими условиями и хроническим недоинвестированием. Импортная альтернатива для установления цен на уголь является оправданной в качестве методики, дающей ценовые ориентиры участникам рынка и уменьшающей субъективный фактор", – отметила Дригваль.

Она привела в подтверждение экспертизы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и глобальной ассоциации Eurocoal (Брюссель).

"Эксперты, опрошенные Eurocoal, соглашаются с мнением, что расходы на доставку в Украину могут быть выше в зависимости от происхождения груза и размера судна. Разница в расходах на доставку угля, который поставляется в Украину, а не порты региона АRA, колеблется от $6,5 до $14,5/т в соответствии с методологией НКРЭКУ. Таким образом аппроксимация разницы в расходах на доставку, выполненная НКРЭКУ, отображает фактическое значение", – говорится в выводе европейской ассоциации.

Эти тезисы также были подтверждены исследованием и экспертизами институций, чей авторитет не вызывает сомнений, подчеркнула юристка.

"Таким образом, обоснованность нашей позиции подтверждена объективными заключениями независимых экспертов. Особую уверенность в нашей правоте нам придают два неоспоримых факта относительно формулы "Роттердам плюс". Первое, текущая цена, по которой государственные шахты продают уголь на ТЭС, превышает уровень, который мог бы быть рассчитан по формуле "Роттердам плюс", а следовательно, говорить про убытки потребителей от применения формулы в корне не верно. Второе, президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, экс-премьер Алексей Гончарук путем подписания в этом году меморандума с МВФ фактически легитимировали формулу "Амстердам плюс" для газа. Формула является полным аналогом формулы "Роттердам плюс" как в части привязки к европейскому индексу, так и в части затрат на транспортировку", – написала адвокат.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.