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Дело "Роттердам плюс" бесперспективно и подлежит закрытию – доктор юридических наук

В материалах дела отсутствуют доказательства получения тепловой генерацией или угольными предприятиями сверхприбылей от действия формулы, не доказано наличие сговора при ее внедрении решением НКРЭКУ и нет подтверждений, что были нанесены какие-либо убытки, заявил профессор, доктор юридических наук Николай Погорецкий.

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Николай Погорецкий: На сегодняшний день мы видим, что фактически доказательств для того, чтобы идти в суд, нет
Николай Погорецкий: На сегодняшний день мы видим, что фактически доказательств для того, чтобы идти в суд, нет
Фото: zib.com.ua

Материалы досудебного расследования по делу "Роттердам плюс" не содержат доказательств нанесения ущерба и не имеют судебной перспективы. Такую оценку ходу расследования дал в эфире телеканала "112 Украина" профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой правосудия юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко Николай Погорецкий.

"Надо это дело закрывать. На мой взгляд, из тех документов, которые я вижу и видят другие юристы, дело подлежит закрытию. Оно не имеет никакой перспективы", – отметил он.

Сейчас в материалах дела, по информации Погорецкого, отсутствуют доказательства и подтверждения получения тепловой генерацией или угольными предприятиями сверхприбылей от действия формулы. Также не доказано наличие любого сговора при ее внедрении решением НКРЭКУ.

"На сегодняшний день мы видим, что фактически доказательств для того, чтобы идти в суд, нет. В одном из последних интервью [глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры] Назар Холодницкий говорил, что доказательств пока нет. Они ждут какую-то экспертизу", – добавил Погорецкий.

По его словам, согласно выводам четырех украинских и международных экспертиз, которые проводились в ходе расследования, никакие убытки от действия формулы "Роттердам плюс" не были установлены.

"И поэтому такое дело не имеет перспективы. И мне кажется, что такие дела, для того чтобы не было потери имиджа прежде всего для этих служб, надо закрывать", – подытожил доктор юридических наук.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: энергетика, расследование, САП, Роттердам плюс, суд
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