Саакашвили: Раньше работал "Роттердам плюс" в угле, теперь "Амстердам плюс" – в газе

После отмены действия формулы "Роттердам плюс" с 1 июля 2019 года цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли, напомнил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Саакашвили: Между Роттердамом и Амстердамом 60 км… Если в этом разница Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Подходы к ценообразованию на уголь и природный газ в Украине по принципу импортного паритета – цена на хабе в Европе плюс доставка – принципиально не отличаются. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Раньше была "Роттердам плюс", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам плюс". Что поменялось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км… Если в этом разница", – отметил он.

По словам Саакашвили, после отмены действия формулы "Роттердам плюс" с 1 июля 2019 года цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли.

"Роттердам плюс", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила [действие]", – добавил он.

Саакашвили указал на важность качественной приватизации госактивов, в том числе в энергетической сфере.

"Государственные вещи должны быть срочно приватизированы. И туда привлечены инвестиции, потому что это черные дыры для выкачивания денег из государства", – отметил он.

ВИДЕО

Видео: Україна 24 / YouTube

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.