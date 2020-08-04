Выбор формулы "Роттердам плюс" оправдан для украинского рынка угля – Институт судебных экспертиз

Обоснованность выбора индекса цен на уголь API2 и прибавление к нему затрат на доставку в Украину подтвердил Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции, заявила 1 августа в блоге на сайте "Обозреватель" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль. Она обнародовала копию вывода института судебных экспертиз.
"Утверждение порядка не предполагало фактический импорт угля из портов АRА (Амстердам-Роттердам-Антверпен). Расчет цены поставки угля из США, ЮАР и Колумбии с учетом фрахта до Украины превышает цену АPI2 с доставкой по маршруту АRА-Южный. Если цену на рынке формирует импорт, то необходимо учитывать все логистические затраты", – сообщила адвокат Дригваль со ссылкой на вывод экспертизы.
Авторы документа отмечают, что почти вся торговля углем в Европе основана на индексе API2, а для Украины наиболее приемлемыми в условиях дефицита угля являются поставки из ЮАР, США, Колумбии и Австралии.
"Перечисленные рынки отличаются внутренней спецификой: рынок ограничен по объему, большинство объемов контрактуются на годовом основании, срок доставки с этих рынок не менее 30 дней. Поэтому цены на уголь даже без учета фрахта превышают индекс API2", – сказано в выводе экспертов.
Они пришли к выводу, что уголь отправляют в Украину с более высокими транспортными расходами, чем на популярных маршрутах в Северо-Западную Европу (ARA), поэтому для корректного определения цены на уголь в Украине необходимо прибавлять к индексу API2 стоимость логистических затрат, делает вывод адвокат.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".
Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.