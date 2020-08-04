Выбор формулы "Роттердам плюс" оправдан для украинского рынка угля – Институт судебных экспертиз

Если цену на рынке формирует импорт, то необходимо учитывать все логистические затраты, подчеркнула адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль. Она обнародовала копию вывода по этому поводу Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Обоснованность выбора индекса цен на уголь API2 и прибавление к нему затрат на доставку в Украину подтвердил Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции, заявила 1 августа в блоге на сайте "Обозреватель" адвокат стороны защиты Наталья Дригваль. Она обнародовала копию вывода института судебных экспертиз.

"Утверждение порядка не предполагало фактический импорт угля из портов АRА (Амстердам-Роттердам-Антверпен). Расчет цены поставки угля из США, ЮАР и Колумбии с учетом фрахта до Украины превышает цену АPI2 с доставкой по маршруту АRА-Южный. Если цену на рынке формирует импорт, то необходимо учитывать все логистические затраты", – сообщила адвокат Дригваль со ссылкой на вывод экспертизы.

Авторы документа отмечают, что почти вся торговля углем в Европе основана на индексе API2, а для Украины наиболее приемлемыми в условиях дефицита угля являются поставки из ЮАР, США, Колумбии и Австралии.

"Перечисленные рынки отличаются внутренней спецификой: рынок ограничен по объему, большинство объемов контрактуются на годовом основании, срок доставки с этих рынок не менее 30 дней. Поэтому цены на уголь даже без учета фрахта превышают индекс API2", – сказано в выводе экспертов.

Они пришли к выводу, что уголь отправляют в Украину с более высокими транспортными расходами, чем на популярных маршрутах в Северо-Западную Европу (ARA), поэтому для корректного определения цены на уголь в Украине необходимо прибавлять к индексу API2 стоимость логистических затрат, делает вывод адвокат.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.