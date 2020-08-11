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ПОЛИТИКА

НАБУ пытается сфабриковать дело "Роттердам плюс" – адвокат

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль предположила, что сейчас сотрудники Национального антикоррупционного бюро оказывают давление на экспертов, чтобы "любой ценой" получить подтверждение убыточности формулы "Роттердам плюс".

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Дрыгваль: Мы в суде это дело разобьем, не оставим камня на камне
Дрыгваль: Мы в суде это дело разобьем, не оставим камня на камне
Скриншот: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут прибегнуть к давлению на экспертов, чтобы фальсифицировать выводы экспертизы о якобы нанесении ущерба по делу "Роттердам плюс" и "любой ценой" передать дело в суд.

10 августа об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль.

"Мы предполагаем, что сейчас происходит очень сильное давление на экспертов для того, чтобы они подтвердили эти убытки любой ценой", – сказала Дрыгваль. 

По ее словам, собранные более чем за три года досудебного расследования материалы дела не подтверждают ни нанесения убытков от действия формулы, ни получения сверхприбылей, ни какого-либо состава преступления. Именно поэтому, по мнению адвоката, НАБУ может оказать давление на экспертов.

"Как это очень любят говорить прокуроры и следователи: "Дальше в суде вы разберетесь". Действительно, мы в суде это [дело] разобьем, не оставим камня на камне. Это действительно так, поскольку нами проведено уже более десятка плодотворных, фундаментальных, комплексных экспертиз, которые не оставляют любого шанса для того, чтобы эта [сфабрикованная под давлением] экспертиза устояла любой ценой", – заверила адвокат. 

Дрыгваль заметила, что сейчас производство приостановлено.

"Для нас это означает, что орган досудебного расследования берет это время, чтобы пытаться любым способом (я считаю, незаконным способом) получить незаконную экспертизу, которая подтвердила бы их тезисы", – сказала она. 

Адвокат отметила, что формула "Роттердам плюс" не могла нанести ущерб государству, "она только отражала экономические реалии, которые действовали на тот момент". Как сообщила Дрыгваль, ее выводы основаны на результатах исследования формулы, во время которого изучили "все возможные" ее аспекты. 

"Считаю, что столь комплексного исследования, как это, пожалуй, еще не было в Украине. Поэтому финал этого дела для нас понятен, дело должно быть закрыто", – добавила Дрыгваль. 

Однако закрыть производство НАБУ и САП могут помешать "политические манипуляции, которыми окутано расследование "Роттердам плюс", отметила она.

"Я считаю, что сейчас правоохранительные органы стали заложниками политической игры и политической манипуляции", – резюмировала адвокат.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе также заявил, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Теги: антикоррупционное бюро, экспертиза, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс
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