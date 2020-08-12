Решение САП и НАБУ о приостановке расследования по делу "Роттердам плюс" будет обжаловано – адвокат

Сторона защиты по делу "Роттердам плюс" обжалует решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро о приостановке расследования, когда получит официальное уведомление об этом, рассказала адвокат Наталья Дрыгваль.

Адвокаты стороны защиты намерены обжаловать решение Специализтированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро о приостановке расследования по делу "Роттердам плюс". Об этом адвокаты Наталья Дрыгваль и Ирина Одинец сообщили в эфире канала NewsOne.

"Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает ни минимального, ни максимального срока, на который это дело может быть остановлено. С учетом того, как его приостановили – исподтишка, – я думаю, что это дело будет приостановлено до тех пор, пока его не затмит другой инфоповод", – отметила Одинец.

По словам Дрыгваль, сторона защиты еще не получила официальное уведомление о том, что производство приостановлено.

"С момента получения официального решения о приостановлении оно будет нами обжаловано через суд как незаконное", – сказала она.

10 августа Дрыгваль заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она. Дрыгваль подчеркнула, что более чем за три года расследования правоохранители не нашли доказательств тому, что действие формулы нанесло убытки. Европейская экспертиза, по ее словам, подтвердила законность формулы.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе также заявил, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.