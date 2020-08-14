Расследование дела "Роттердам плюс" приостановили на основании статьи об отсутствии доказательств – экс-глава НКРЕКУ Вовк

Бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк опубликовал резолютивную часть постановления о приостановке расследования по делу "Роттердам плюс", в которой прокурор САП ссылается на п. 3. ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса, предусматривающем закрытие производства на основании отсутствия доказательств.

Дмитрий Вовк: Очевидно, на руках у САП было несколько опций и впопыхах получился гибрид закрыть-приостановить Фото: hromadske.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование дела "Роттердам плюс" на основании статьи об отсутствии доказательств. Об этом экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк сообщил в Facebook 13 августа.

Он опубликовал резолютивную часть постановления прокурора САП, в котором сказано: "Досудебное расследование [...] остановить на основании п. 3. ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Вовк обратил внимание, что в ч. 1 ст. 284 УПК идет речь о закрытии производства, а не приостановке расследование.

Уголовное производство закрывается в случае, если не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить, говорится в п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК, на которую ссылается прокурор.

О приостановке расследования в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества идет речь в п. 3. ч. 1 ст. 280 УПК.

"Буду просить адвокатов обратится в суд чтобы исправить слово "остановить" на "закрыть". Очевидно на руках у САП было несколько опций и впопыхах получился гибрид закрыть-приостановить", – отметил экс-глава НКРЕКУ.

Его адвокат Ирина Одинец в эфире "Прямого" сообщила, что постановление о приостановке расследования сторона защиты получила во второй половине дня 13 августа.

"Можем предположить, что вероятно в ночь на 8 августа решался вопрос закрывать это дело или, возможно, остановить. И поэтому мы считаем, что в связи с этим нам это постановление долго не предоставляли", – добавила она.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Еще один адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" – Наталья Дрыгваль – 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.