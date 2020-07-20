Сытник: У задержанного в Польше бывшего и.о. главы "Укравтодора" Новака двойное гражданство

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник на брифинге 20 июля в Киеве сообщил, что задержанный в Польше бывший исполняющий обязанности главы Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомир Новак имеет гражданство Польши и Украины. Антикоррупционные органы Украины уже направили в Польшу подготовленные подозрения.

У задержанного в Польше бывшего исполняющего обязанности главы Государственной автомобильной службы Украины ("Укравтодор") Славомира Новака есть гражданство Польши и Украины, поэтому необходимости его экстрадиции в Украину может не быть. Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник на брифинге 20 июля в Киеве.

"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины. Об экстрадиции речь может и не идти. Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд", – сказал Сытник.

Сытник добавил, что подозрения, подготовленные в Украине антикоррупционными органами, направлены в Польшу.

"Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами", –подчеркнул он.

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук уточнил, что в настоящее время польская сторона предъявила ему подозрения в рамках законодательства Польши.

"Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины", – рассказал Грищук.

20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака и еще двух человек по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.

Все трое подозреваемых доставлены в прокуратуру Варшавы, где им должны предъявить обвинение. Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.