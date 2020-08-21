Офис президента Украины требует явки всех нардепов от "Слуги народа" на празднование Дня независимости – СМИ

Присутствие народных депутатов Украины от партии "Слуга народа" на торжествах по случаю Дня Независимости Украины находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил "Цензор.НЕТ".

Присутствие нардепов от "Слуги народа" на торжествах 24 августа держится на контроле Зеленского Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины требует обязательного присутствия всех народных депутатов от партии "Слуга народа" 24 августа на Софийской площади в Киеве, где будут проходить торжества по случаю Дня Независимости Украины. Об этом со ссылкой на свои источники и на документ "Программа мероприятий депутатской фракции партии "Слуга народа", который есть в распоряжении редакции, сообщает "Цензор.НЕТ".

В программе мероприятий на 24 августа отмечено, что попасть на торжества можно по именным пригласительным.

"Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у президента Украины", – сказано в программе.

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Скриншот: censor.net.ua

Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.