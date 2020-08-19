Кабмин Украины утвердил план празднования Дня Независимости

Из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19, празднование годовщины независимости Украины будет проводиться в нестандартном формате, сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Незалежности. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Незалежности, наделяя их больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площади", – отметил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Он добавил, что в связи с карантином обязательным условием при проведении мероприятий будет оставаться соблюдение противоэпидемических требований.

"Логическим началом торжеств ко Дню Независимости будет День государственного флага 23 августа. Согласно концепции не только столица, но и областные центры, районные центры и другие населеннные пункты примут участие в торжественном поднятии государственного флага. Центром празднования в Киеве будет поднятие флага на новосооруженном флагштоке на территории Национального музея истории Украины Второй мировой войны", – сообщил Карандеев.

По его словам, празднование Дня независимости 24 августа начнется с возложения президентом Украины Владимиром Зеленским цветов к Кресту Героев Небесной сотни. Затем возле стены памяти Михайловского собора почтят память погибших украинских военных. Продолжатся торжества на Софийской площади, где украинским военным и ветеранам президент вручит госнаграды.

12 августа Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", в котором, в частности, Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.