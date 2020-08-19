ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Кабмин Украины утвердил план празднования Дня Независимости

Из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19, празднование годовщины независимости Украины будет проводиться в нестандартном формате, сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве изменили локацию проведения торжеств до Дня Независимости Украины
В Киеве изменили локацию проведения торжеств до Дня Независимости Украины
Фото: EPA

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Незалежности. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Незалежности, наделяя их больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площади", – отметил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Он добавил, что в связи с карантином обязательным условием при проведении мероприятий будет оставаться соблюдение противоэпидемических требований.

"Логическим началом торжеств ко Дню Независимости будет День государственного флага 23 августа. Согласно концепции не только столица, но и областные центры, районные центры и другие населеннные пункты примут участие в торжественном поднятии государственного флага. Центром празднования в Киеве будет поднятие флага на новосооруженном флагштоке на территории Национального музея истории Украины Второй мировой войны", – сообщил Карандеев.

По его словам, празднование Дня независимости 24 августа начнется с возложения президентом Украины Владимиром Зеленским цветов к Кресту Героев Небесной сотни. Затем возле стены памяти Михайловского собора почтят память погибших украинских военных. Продолжатся торжества на Софийской площади, где украинским военным и ветеранам президент вручит госнаграды.

12 августа Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", в котором, в частности, Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

В 2019 году на День Независимости в Киеве прошло Шествие достоинства. На нем не было военной техники и парада, а, кроме военнослужащих, награждали заслуженных учителей и спортсменов. В торжествах также участвовали певицы Алина Паш, Тина Кароль и другие. После шествия состоялось альтернативное мероприятие – Марш защитников Украины.

Теги: Украина, Кабинет Министров, День Независимости
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Белла Хадид позировала топлес среди цветущих деревьев. Фото
Белла Хадид позировала топлес среди цветущих деревьев. Фото
"Там другие мозги, другое воспитание". Вдова Караченцова прокомментировала заявление Азизы о романе с ее мужем
"Там другие мозги, другое воспитание". Вдова Караченцова прокомментировала заявление Азизы о романе с ее мужем
"Хороша, но зачем?". В Instagram обсуждают фото 47-летней Высоцкой в купальнике
"Хороша, но зачем?". В Instagram обсуждают фото 47-летней Высоцкой в купальнике
Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, которая живет отдельно от родителей в Португалии
Савичева впервые показала трехлетнюю дочь, которая живет отдельно от родителей в Португалии
"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем
"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем
  "Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео
  "Черный дрозд". Вышел трейлер фильма с Сарандон и Уинслетт. Видео
  "Я избавилась от абьюзера". Экс-жена Остапчука заявила, что в браке с шоуменом была объектом психологического насилия
  "Я избавилась от абьюзера". Экс-жена Остапчука заявила, что в браке с шоуменом была объектом психологического насилия
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Победительница "Холостяка 10" Ульянова в декольтированном платье рассказала, для чего нужно участвовать в новом сезоне шоу
Мишель Обама показала старшего брата
Мишель Обама показала старшего брата
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя
"Маманя сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
"Маманя – сынуля", "До слез". Галкин показал, как его сын от Пугачевой играет на лужайке
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Адель рассказала, какая книга помогла ей поменяться
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
Pink показала, зачем ей нужны "громадные бедра"
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
  "Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
Клум показала, как с помощью макияжа преображается ее лицо. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS