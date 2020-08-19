В День Независимости "Нацкорпус" устроит автопробег в четырех городах Украины

В Киеве в День Независимости пройдет Марш защитников Украины, колонна ветеранов пройдет городом от парка Шевченко к Европейской площади, рассказал лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Билецкий: Приглашаю всех украинцев, всех ветеранов российско-украинской войны на Марш защитников Украины. Покажем наше единство и силу Скриншот: Андрій Білецький / YouTube

24 августа пария "Национальный корпус" организует автопробег в честь Дня Независимости Украины, сообщается в Telegram-канале политсилы.

"Мероприятие запланировано в Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Праздничный автопробег пройдет без партийных флагов. К участию приглашаются все желающие", – говорится в сообщении.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий отметил, что в Киеве состоится в Киеве традиционный марш ветеранов.

Его начало запланировано на 9.00. Колонна ветеранов пройдет городом от парка Шевченко к Европейской площади, сказано в релизе "Нацкорпуса".

"На День Независимости по Крещатику пройдут ветераны российско-украинской войны – парни, которые защитили и защищают нашу страну. Собираемся 24 августа в 9.00 в Парке Шевченко. Приглашаю всех украинцев, всех ветеранов российско-украинской войны на Марш защитников Украины. Покажем наше единство и силу", – добавил Билецкий в своем видеообращении.

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Видео: Андрій Білецький / YouTube