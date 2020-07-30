Пономарев спел два хита на Контрактовой площади в Киеве

Украинский певец Александр Пономарев спел две песни из своего репертуара посреди Контрактовой площади в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе телеканала "Украина".
Запись выступления артиста в исторической части Киева войдет в шоу "З Днем народження, Україно!", посвященное Дню Независимости Украины – концерт будет показан 24 августа в эфире канала "Украина".
Помимо Пономарева, участие в съемках шоу "З Днем народження, Україно!" приняли группа Mozgi, артисты Павел Зибров, Олег Винник, Сергей Бабкин, Верка Сердючка, дуэт Веры Брежневой и Monatik, а также певицы Настя Каменских, Тина Кароль и Michelle Andrade.
Шоу пройдет в формате видео-путешествия по Украине, гидами в котором будут украинские артисты. Режиссером-постановщиком шоу является Елена Коляденко.