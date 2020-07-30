Пономарев спел два хита на Контрактовой площади в Киеве

Украинский певец Александр Пономарев принял участие в съемках концерта, посвященного Дню Независимости, который будет транслироваться на канале "Украина" 24 августа.

Концерт с участием Пономарева будет показан 24 августа в эфире канала "Украина" Фото: телеканал "Украина"

Украинский певец Александр Пономарев спел две песни из своего репертуара посреди Контрактовой площади в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе телеканала "Украина".

Запись выступления артиста в исторической части Киева войдет в шоу "З Днем народження, Україно!", посвященное Дню Независимости Украины – концерт будет показан 24 августа в эфире канала "Украина".

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Помимо Пономарева, участие в съемках шоу "З Днем народження, Україно!" приняли группа Mozgi, артисты Павел Зибров, Олег Винник, Сергей Бабкин, Верка Сердючка, дуэт Веры Брежневой и Monatik, а также певицы Настя Каменских, Тина Кароль и Michelle Andrade.

Шоу пройдет в формате видео-путешествия по Украине, гидами в котором будут украинские артисты. Режиссером-постановщиком шоу является Елена Коляденко.