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03 июня, 2020
 
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Пономарев переквалифицировался в поющего водителя. Поклонницы согласны ехать с ним куда угодно

Украинский певец Александр Пономарев спел за рулем авто "Пісню про рушник", предложив подписчикам воспользоваться его услугами как водителя.

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Пономарев: Поющий водитель никому не нужен?
Пономарев: Поющий водитель никому не нужен?
Фото: ponomaryovoleksandr / Instagram

Украинский певец Александр Пономарев спел песню за рулем автомобиля. Видеозапись артист обнародовал в Instagram. 

"Поющий водитель никому не нужен?" – в шутку поинтересовался он у подписчиков. На видео певец исполнил куплет из "Пісні про рушник". 

"Хотелось бы проехаться рядом с таким водителем", – отреагировали на предложение певца фолловеры. 

"Это просто мечта. С таким водителем забудешь, куда надо было ехать", – поддержали шутку певца поклонницы.

"Нужен, нужен! Куда звонить?" – спрашивают в комментариях к публикации. 

Александр Пономарев родился 9 августа 1973 года в Хмельницком. После окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, Пономарев поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет. В 2006 году он получил звание народного артиста Украины.

Теги: Украина, автомобили, Александр Пономарев, певец
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