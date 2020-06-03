Пономарев переквалифицировался в поющего водителя. Поклонницы согласны ехать с ним куда угодно

Украинский певец Александр Пономарев спел за рулем авто "Пісню про рушник", предложив подписчикам воспользоваться его услугами как водителя.

Украинский певец Александр Пономарев спел песню за рулем автомобиля. Видеозапись артист обнародовал в Instagram.

"Поющий водитель никому не нужен?" – в шутку поинтересовался он у подписчиков. На видео певец исполнил куплет из "Пісні про рушник".

"Хотелось бы проехаться рядом с таким водителем", – отреагировали на предложение певца фолловеры.

"Это просто мечта. С таким водителем забудешь, куда надо было ехать", – поддержали шутку певца поклонницы.

"Нужен, нужен! Куда звонить?" – спрашивают в комментариях к публикации.

Александр Пономарев родился 9 августа 1973 года в Хмельницком. После окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, Пономарев поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет. В 2006 году он получил звание народного артиста Украины.