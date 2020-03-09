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09 марта, 2020
 
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"Имел негативный опыт". Пономарев прокомментировал личную жизнь

По словам ведущей "Світського життя" Кати Осадчей, экс-супруга украинского артиста Александра Пономарева Виктория дружит с его нынешней гражданской женой, имя которой артист отказался называть.

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У Пономарева есть дочь Евгения от брака с Мозговой и сын Александр от брака с Мартынюк
У Пономарева есть дочь Евгения от брака с Мозговой и сын Александр от брака с Мартынюк
фото: ponomaryovoleksandr / Instagram

46-летний украинский певец Александр Пономарев в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей (программа выходит на "1+1") заявил, что не готов раскрывать подробности личной жизни, так как уже имел негативный опыт. 

"Твоя экс-супруга рассказала, что у тебя давно есть гражданская жена, и она с ней дружит", – уточнила Осадчая.

В ответ артист подчеркнул, что не может никому запретить что-либо о нем говорить. 

"Комментирует – пусть комментирует. Свою личную жизнь я никому не раскрываю, потому что уже был негативный опыт", – заявил Пономарев. 

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

Украинский певец Александр Пономарев был женат дважды. В браке с первой супругой Аленой Мозговой артист прожил десять лет. У пары родилась дочь Евгения.

В 2006 году Пономарев женился на львовянке Виктории Мартынюк – спустя год у супругов родился сын Александр. Второй брак артиста распался в 2010 году. 

Теги: Катя Осадчая, Александр Пономарев, певец
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