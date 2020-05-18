"Что-то замышляют". Пономарев подозревает любимицу Ши в сговоре с котом

Украинский певец Александр Пономарев поделился снимком, на котором запечатлена его любимица – собака породы ши-тцу по кличке Ши в компании кота Гоши, который "не вылезает из драк".

Украинский певец Александр Пономарев 18 мая обнародовал в Instagram снимок, на котором запечатлена его любимица – собака Ши в компании кота Гоши.

"Тяжелые трудовые будни моего контактного зоопарка. Постоянно не вылезающий из драк кот Гоша и Ши что-то уже замышляют. Вот только что?" – подписал публикацию певец.

Подписчики Пономарева выдвинули несколько версий.

"Вместе надрать кому-то задницу", – озвучили один из вариантов фолловеры.

"Почему замышляют? Может, уже совершили?" – комментируют снимок подписчики.

"Решили жить дружно", – предполагают фаны.

Александр Пономарев родился 9 августа 1973 года в Хмельницком. После окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, Пономарев поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет. В 2006 году он получил звание народного артиста Украины.

13 мая певец поздравил Ши с днем рождения, приготовив для нее торт в виде плова.