Кароль в концертном платье спустилась в столичную подземку. Видео

Украинская певица Тина Кароль в концертном платье спела для пассажиров киевской подземки на станции "Дорогожичи".

Тина Кароль: Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию, – неожиданно даже для меня Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица Тина Кароль в платье от британского дизайнера David Komа спустилась в киевскую подземку на станции метро "Дорогожичи", исполнив на перроне несколько песен из своего репертуара. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

"Скажу честно, выступать для людей, которые только что прибыли на станцию, – неожиданно даже для меня. Я никогда не пела в метро", – призналась Тина Кароль.

Выступление певицы в метро состоялось в рамках съемок передачи для телеканала "Украина".

Певица подчеркнула, что время от времени пользуется подземкой для передвижения по городу, но раньше никогда не пела в метро.

Видеозапись пребывания певицы в метро опубликована на ее фан-канале в YouTube "Тина Кароль".

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Видео: Тина Кароль / YouTube

В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В июле 2020 года певица была удостоена ордена княгини Ольги ІІІ степени.