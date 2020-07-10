"Кошечка", "Прелесть". Тина Кароль засветила фигуру в верхе от купальника

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала полуголое тело.

Украинская певица Тинаы Кароль на своей странице в Instagram разместил а снимки, для которых позировала в черном бюстгальтере от купальника, юбке и босоножках на каблуках-шпильках.

Ретро-образ исполнительница дополнила черной косынкой с принтом желтых птиц.

На первом снимке певица позирует сидя, на втором – стоя и показывая обнаженную спину.

Автор фото – Антон Кулавковский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 9 Июл 2020 в 11:31 PDT

Подписчики певицы прокомментировали публикацию.

"Прелесть", – отметила _lubovnaya_lubov.

"Шикарна!" – прокомментировала mrrssh__.

"Кошечка", – написала oleksandrarudenko.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.