"Кошечка", "Прелесть". Тина Кароль засветила фигуру в верхе от купальника

Украинская певица Тинаы Кароль на своей странице в Instagram разместил а снимки, для которых позировала в черном бюстгальтере от купальника, юбке и босоножках на каблуках-шпильках.
Ретро-образ исполнительница дополнила черной косынкой с принтом желтых птиц.
На первом снимке певица позирует сидя, на втором – стоя и показывая обнаженную спину.
Автор фото – Антон Кулавковский.
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Подписчики певицы прокомментировали публикацию.
"Прелесть", – отметила _lubovnaya_lubov.
"Шикарна!" – прокомментировала mrrssh__.
"Кошечка", – написала oleksandrarudenko.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.