Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
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"Кошечка", "Прелесть". Тина Кароль засветила фигуру в верхе от купальника

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала полуголое тело.

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Тина Кароль показала новые снимки в ретро-стиле
Тина Кароль показала новые снимки в ретро-стиле
Фото: _fantina / Instagram

Украинская певица Тинаы Кароль на своей странице в Instagram разместил а снимки, для которых позировала в черном бюстгальтере от купальника, юбке и босоножках на каблуках-шпильках.

Ретро-образ исполнительница дополнила черной косынкой с принтом желтых птиц.

На первом снимке певица позирует сидя, на втором – стоя и показывая обнаженную спину.

Автор фото – Антон Кулавковский.

Подписчики певицы прокомментировали публикацию.

"Прелесть", – отметила _lubovnaya_lubov.

"Шикарна!" – прокомментировала mrrssh__.

"Кошечка", – написала oleksandrarudenko.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: ретро, фигура, купальник, Тина Кароль, певица, бюстгальтер
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