Тина Кароль, Потап, Мирзоян, Ефросинина получили звания и награды от Зеленского. Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля вручил государственные звания и награды, которые были отмечены в указе №254/2020. Снимки обнародовали на странице Офиса президента Украины в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и почетные звания, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд", – говорится в подписи к снимкам.
В частности, награды получили певицы Тина Кароль и Ирина Билык, музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Арсен Мирзоян, телеведущая Маша Ефросинина.
Потап и Мирзоян стали заслуженными артистами Украины, певицы Ирина Билык, Тина Кароль и Ефросинина удостоились ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Указ о присвоении государственных наград и почетных званий был издан ко Дню Конституции Украины, который отмечается 28 июня.