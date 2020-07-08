Тина Кароль, Потап, Мирзоян, Ефросинина получили звания и награды от Зеленского. Фоторепортаж

Государственные звания и ордена из рук президента Украины Владимира Зеленского получили певицы Тина Кароль и Ирина Билык, музыканты Потап и Арсен Мирзоян, телеведущая Маша Ефросинина.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля вручил государственные звания и награды, которые были отмечены в указе №254/2020. Снимки обнародовали на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и почетные звания, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд", – говорится в подписи к снимкам.

В частности, награды получили певицы Тина Кароль и Ирина Билык, музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Арсен Мирзоян, телеведущая Маша Ефросинина.

Потап и Мирзоян стали заслуженными артистами Украины, певицы Ирина Билык, Тина Кароль и Ефросинина удостоились ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Тина Кароль и Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України / Facebook

Ирина Билык и Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України / Facebook

Алексей Потапенко (Потап) и Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України / Facebook

Арсен Мирзоян и Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України / Facebook

Маша Ефросинина и Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України / Facebook

Указ о присвоении государственных наград и почетных званий был издан ко Дню Конституции Украины, который отмечается 28 июня.