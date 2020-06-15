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16 июня, 2020
 
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"Я не перестану радоваться жизни". Кароль отметила годовщину садьбы

12 лет назад украинская певица Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Пара прожила в браке пять лет – в 2013 году 33-летний супруг артистки умер.

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Кароль вышла замуж за Огира 15 июня 2008 года
Кароль вышла замуж за Огира 15 июня 2008 года
Фото: tina_karol tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль заявила, что 15 июня является особенным днем в ее жизни. Об этом она написала в Instagram.

"15 июня – мой особенный день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни!" – сообщила певица. 

15 июня 2008 года певица Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира.

18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин. 

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. 

Теги: свадьба, Тина Кароль, певица
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