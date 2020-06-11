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13 июня, 2020
 
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"Ах какая женщина, какая женщина". Тина Кароль показала растяжку

Украинская певица Тина Кароль показала физическую подготовку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль обнародовала коллаж из двух снимков
Тина Кароль обнародовала коллаж из двух снимков
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram продемонстрировала растяжку. Певица опубликовала коллаж из двух черно-белых снимков, на одном из которых запечатлена с поднятой вверх ногой.

"Какой котенок", – написала oleksandrarudenko.

"И в голове песня "Ах какая женщина, какая женщина", – отметил ohjaneczka.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: растяжка, Тина Кароль
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