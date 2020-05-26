"Я в восторге". Тина Кароль с сыном покорила Говерлу

Украинская певица Тина Кароль сняла видео и фото на вершине горы Говерла в Карпатах, на которую поднялась вместе с 11-летним сыном Вениамином.

Украинская певица Тина Кароль и ее 11-летний сын Вениамин проводят время в украинских Карпатах. Видео и фото, на которых они запечатлены на вершине Говерлы, разместили на официальной фан-странице певицы в Instagram.

"Привет всем с Говерлы. Хочу всех поздравить с наступающим днем ребенка. Приходите сюда, сбрасывайте свой стресс от карантина и школы домашней. И пусть ваш глаз насладится прекрасной природой Карпат. Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости", – сказала певица.

Сына Вениамина Тина Кароль родила от продюсера Евгения Огира 18 ноября 2008 года. Он умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.