"Берегите себя". 90-летний Чапкис записал видеообращение к украинцам

90-летний хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис 18 мая на своей странице в Instagram обнародовал видеообращение, в котором сообщил об участии в благотворительном марафоне в поддержку украинских медиков.
Видео Чапкис записал в своем доме, на фоне наград, дипломов и фотографий.
"Обращаюсь к вам, моим единомышленникам, соотечественникам. Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, нельзя оставаться равнодушными. Мы должны объединить наши силы, чтобы помочь в первую очередь работникам медицины, которые находятся на передовой, ежедневно проявляя героизм", – заявил Чапкис.
Он сообщил, что присоединился к благотворительному музыкальному онлайн-марафону "Ты не один" канала "1+1".
"Берегите себя, сбережем будущее нашей страны", – резюмировал Чапкис.
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Ранее к марафону присоединилась певица Тина Кароль исполнив песню "Жизнь продолжается". Целью благотворительной акции является сбор средств, за которые будут куплены защитные костюмы, маски и санитайзеры для украинских больниц.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине коронавирус подтвержден у 18 876 украинцев, умерли 548 человек, выздоровели – 5632.