Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
20 мая, 2020
 
Новости

"Берегите себя". 90-летний Чапкис записал видеообращение к украинцам

Украинский хореограф Григорий Чапкис записал видео, в котором призвал соотечественников объединить усилия и помочь медикам.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чапкис: Когда весь мир борется с пандемией, нельзя оставаться равнодушными
Чапкис: Когда весь мир борется с пандемией, нельзя оставаться равнодушными
Фото: gregory_chapkis / Instagram

90-летний хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис 18 мая на своей странице в Instagram обнародовал видеообращение, в котором сообщил об участии в благотворительном марафоне в поддержку украинских медиков. 

Видео Чапкис записал в своем доме, на фоне наград, дипломов и фотографий. 

"Обращаюсь к вам, моим единомышленникам, соотечественникам. Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, нельзя оставаться равнодушными. Мы должны объединить наши силы, чтобы помочь в первую очередь работникам медицины, которые находятся на передовой, ежедневно проявляя героизм", – заявил Чапкис. 

Он сообщил, что присоединился к благотворительному музыкальному онлайн-марафону "Ты не один" канала "1+1".

"Берегите себя, сбережем будущее нашей страны", – резюмировал Чапкис.

Ранее к марафону присоединилась певица Тина Кароль исполнив песню "Жизнь продолжается". Целью благотворительной акции является сбор средств, за которые будут куплены защитные костюмы, маски и санитайзеры для украинских больниц. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине коронавирус подтвержден у 18 876 украинцев, умерли 548 человек, выздоровели – 5632.

Теги: Украина, карантин, медики, Тина Кароль, хореограф, Григорий Чапкис, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
Алеся БАЦМАН
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS