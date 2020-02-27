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Чапкис: Нас начинало с Вирским 120 человек, сейчас я один остался

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис рассказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о сотрудничестве со знаменитым хореографом и балетмейстером Павлом Вирским и отметил, что из 120 танцовщиков, которые были в их коллективе, до 2020 года дожили только он и "еще пару старушек", но им 60–70 лет.

Чапкис: Возникает вопрос: почему? Почему я один живу до сих пор?
Чапкис: Возникает вопрос: почему? Почему я один живу до сих пор?
Фото: Gordonua.com

Украинский хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис рассказал в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что 27 лет проработал в Национальном заслуженном академическом ансамбле танца Украины и восхищался его художественным руководителем, знаменитым балетмейстером и хореографом Павлом Вирским. 

Вирский с 1955 года и до своей смерти в 1975 году руководил ансамблем. 

"[Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир] Щербицкий пригласил его на работу в Киев. В 55-м приехал Павел Павлович [Вирский] в коллектив, в котором я уже работал 10 лет. Это была потрясающая школа. Я день и ночь молюсь на Вирского. Он меня создал, он меня вырастил. Я хочу быть на него похожим. Я и сейчас делаю замечания: допустим, моим студентам говорю: "У вас две правых, но нет левой ноги". Я шучу и вспоминаю, что где-то я это уже слышал. Это от Вирского", – рассказал Чапкис. 

Он назвал Вирского выдающимся хореографом и неординарным человеком.

"Вот мы жили в одном доме. Я смотрю: рано утром он идет с бидоном для молока. Потому что у дерева собиралась очередь. Потому что в 9 часов подъезжала бочка с молоком, и давали не более трех литров в одни руки. И там милиция стояла, чтобы не было драк. И вот он идет. Обыкновенный человек. Через час мы встречаемся в балетном зале. Заходит Вирский – совершенно другой человек", – вспомнил хореограф.

По его словам, у Вирского были выматывающие репетиции, но "в первую очередь он издевался над собой". Чапкис рассказал, что в "50 с лишним лет" Вирский делал двойные туры, но и от членов своего коллектива требовал "синхронности, ритмичности, музыкальности, выразительности". 

Когда Вирский возглавил ансамбль, в нем было примерно 120 человек, продолжил хореограф.

"Дима, нас начинало с Вирским 120, сейчас я один остался. Да, все ушли. Еще пару старушек есть, но до 80 никто не дожил. 60–70. Женщины – до 75. Когда мне было 80, я был рекордсменом по возрасту. А сейчас мне 90. Возникает вопрос: почему? Почему я один живу до сих пор?" – сказал Чапкис. 

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

25 февраля хореографу исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Чапкис был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса. Хореограф был судьей нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1". 

Теги: хореограф, Григорий Чапкис, Павел Вирский
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