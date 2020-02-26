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Чапкис: Я сделал одну глупость... Написал завещание. И началось

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис сказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что нужно до последнего бороться за жизнь и быть полезным.

Чапкис: Ползите, двигайтесь, будьте полезны, чтобы вас ждали, чтобы вы ждали, чтобы вы хотели, чтобы вас хотели, чтобы глаза горели до последнего момента
Чапкис: Ползите, двигайтесь, будьте полезны, чтобы вас ждали, чтобы вы ждали, чтобы вы хотели, чтобы вас хотели, чтобы глаза горели до последнего момента
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский хореограф Григорий Чапкис рассказал в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что боится смерти.

"Я уже на себя как танцора махнул рукой... Я сделал, Дима, одну глупость... Я дал завещание моей внучке. Написал официальный юридический документ. Не нужно быть психологом, чтобы понять, что я совершил глупость... Я гарантирую, что каждый, если сделает эту глупость, погибнет. И началось. Когда вы едете в командировку, вы бросаете в чемоданчик зубную пасту, трусы, майку, когда едете отдыхать, – халатик... А когда вы пишете завещание, то начинаете думать: а какой будет гроб, меня сожгут или похоронят? Я день и ночь об этом думаю. Такой страх смерти", – сказал он.

Чапкис призвал активно бороться за жизнь.

"Боритесь за жизнь, ползите, двигайтесь, будьте полезны, чтобы вас ждали, чтобы вы ждали, чтобы вы хотели, чтобы вас хотели, чтобы глаза горели до последнего момента! Надо бороться за жизнь! Никто вам ничего не преподнесет, если вы сами не будете бороться. Сейчас у меня очень тяжелое положение. Когда я опустился, когда уже ничего не хотел... Каждую ночь ложусь – и опять похороны, опять памятник..." – добавил он.

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

25 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Теги: Украина, смерть, хореограф, Григорий Чапкис
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