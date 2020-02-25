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Чапкис: Когда я родился, лицо было густо заросшим волосами. Меня даже хотели утопить, как котенка

Знаменитый украинский танцовщик и хореограф Григорий Чапкис, отпраздновавший свое 90-летие, рассказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о своем раннем детстве.

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Чапкис: Мы плясали с четырех-пяти лет. Лежала шляпа, в нее бросали кто сколько может
Чапкис: Мы плясали с четырех-пяти лет. Лежала шляпа, в нее бросали кто сколько может
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

90-летний украинский танцовщик, хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис рассказал в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что был одним из семи детей в семье, а родился с лицом, густо заросшим волосами, и его хотели утопить, "как котенка".

Об этом ему потом рассказывали старшие братья и сестры.

"И когда родился мой сын, он был точно таким же – от уха до уха весь зарос. Мы испугались... Сейчас нормальный красивый парень", – сказал Чапкис.

По словам артиста, его раннее детство в Кишиневе было голодным и холодным.

"11 человек в глиняном домике. Окраина Кишинева. Меня утром выбрасывали... Мне давали кусок мамалыги или кусок семечек сжатых, "макуха" называется. Или патоки. Это как деготь: черный, сладкий. Или кусок хлеба, натертый чесноком. И на улицу. А вечером забирали", – вспоминал Чапкис.

Основным занятием на улице были танцы.

"Там была такая международная, интернациональная братва моих лет и старше. Румыны, молдаване, бессарабцы, трансильванцы, евреи, русские... Кого только не было на окраине города... Цыган было очень много среди нас. И вот мы плясали с четырех-пяти лет. Лежала шляпа, в нее бросали кто сколько может. Барабан был, гармошка... Иногда я зарабатывал лей или два, прибегал: "Мама, я заработал". С пяти лет начал трудовой путь", – отметил артист.

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса. Был судьей нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1".

24 февраля президент Владимир Зеленский наградил Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Теги: голод, Кишинев, дети, танцы, Григорий Чапкис
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