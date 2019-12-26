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26 декабря, 2019
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чапкис о молодой возлюбленной: Мы слились воедино и воспряли

89-летний украинский хореограф Григорий Чапкис рассказал, что его отношения с возлюбленной, 38-летней Людмилой придали ему новый интерес к жизни и отметил, чо у них есть секс.

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Чапкис о своей пассии: Она не чувствует моего возраста, я ее возраста
Чапкис о своей пассии: Она не чувствует моего возраста, я – ее возраста
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

89-летний украинский хореограф Григорий Чапкис  заявил, что с появлением в его жизни 38-летней Людмилы у него начался новый этап. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту, основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону на программе "В гостях у Дмитрия Гордона", которая выходит на одноименном YouTube-канале.

"У нас принято, что любовь – это секс. а это неправда. Слово "любовь" – отношения с обществом, детьми, всем, что вас окружает, творчеством. Я встретил женщину совершенно случайно, когда уже махнул на себя рукой, когда думал, что умираю", – признался он.

По словам хореографа, свадьба не планируется: они с возлюбленной просто наслаждаются друг другом.

"Это мало сказать. что-то происходит божественное, одухотворенное. Она не чувствует моего возраста, я – ее возраста. Мы слились воедино и воспряли. Я сейчас только начал второе 90-летие", – отметил Чапкис.

Он признался, что в его жизни, невзирая на возраст, есть секс.

"Она меня принимает таким, как я есть. Все, что мне дано богом. И я сам себя не узнаю", – подчеркнул хореограф.

Чапкис признался, что ходит в церковь и ставит свечи с благодарностью за судьбу, за то, что живет и за позднюю любовь.

"Уму не постижимо. Молодая, красивая, умная. И, самое главное, богаче меня!" – добавил он.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944 году его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1". Является народным артистом Украины. 

Чапкис был трижды женат. Его дети – тоже хореографы: Лилия живет и работает в Италии, сын Григорий – хореограф хип-хопа в Сан-Франциско.

Теги: Григорий Чапкис
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