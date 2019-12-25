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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Интервью с Чапкисом на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция

Сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с 89-летним украинским хореографом Григорием Чапкисом, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 4 декабря в Киеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944 году его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1". Является народным артистом Украины. 

Был несколько раз женат. Есть двое детей.

Теги: Дмитрий Гордон, Григорий Чапкис
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