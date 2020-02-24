Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого пятой степени

Сегодня известному украинскому танцовщику и хореографу Григорию Чапкису исполняется 90 лет, по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский своим указом наградил его орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил советского и украинского танцовщика, хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", – говорится в тексте указа.

Он подписан 24 февраля, в день рождения хореографа. Сегодня Чапкису исполнилось 90 лет.

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Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1". Является народным артистом Украины.