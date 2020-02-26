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26 февраля, 2020
 
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Шоптенко станцевала с 90-летним Чапкисом

Украинские хореографы Алена Шоптенко и Григорий Чапкис станцевали на концерте по случаю 90-летия Чапкиса.

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Шоптенко Чапкису: Вы для нас всех пример! Пример того, как нужно любить и ценить танец! Вы и есть танец в самом мужском его проявлении
Шоптенко – Чапкису: Вы для нас всех пример! Пример того, как нужно любить и ценить танец! Вы и есть танец в самом мужском его проявлении
Фото: alena_shoptenko / Instagram

32-летний украинский хореограф Алена Шоптенко станцевала с 90-летним коллегой Григорием Чапкисом. Видео она разместила в Instagram.

"Танец как эликсир вечной молодости! Григорий Чапкис – самое яркое тому доказательство! Вчера маэстро танца исполнилось 90 лет! А сегодня по этому поводу мы с ним кружили в вальсе и, поверьте, более надежного и харизматичного партнера еще нужно поискать! С днем рождения, Григорий Николаевич! Вы для нас всех пример! Пример того, как нужно любить и ценить танец! Вы и есть танец в самом мужском его проявлении", – написала Шоптенко 25 февраля.

Ролик был снят в Киевском национальном университете культуры и искусств на концерте по случаю юбилея Чапкиса.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1". Является народным артистом Украины.

Теги: Алена Шоптенко, Григорий Чапкис
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