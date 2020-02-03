Чапкис пришел на шоу "Голос країни". Видео

На шоу "Голос країни" на "1+1" слепые прослушивания прошла Наталья Потапенко из Львова, которую пришел поддержать хореограф Григорий Чапкис. Видео разместили в YouTube. Она спела песню Hit The Road, Jack из репертуара Рэя Чарльза. Никто из тренеров не повернулся к исполнительнице. Поддержать Потапенко пришел хореограф Григорий Чапкис. "Песня, танец – это жизнь, а жить надо красиво, и возраст совершенно ни при чем. Каждый день, прожитый завтра, будет историей. Не хотите петь, танцевать? Прыгайте, скачите, ползите, но живите полноценной жизнью", – сказал он.
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